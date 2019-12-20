MasterChef'te bu akşam hangi yarışmacının elendiği netleşecek. Programa bu akşam Saadet Özsırkıntı konuk oldu. Yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam MasterChef'e konuk olan Saadet Özsırkıntı hakkında araştırma yapıyor. Peki, MasterChef konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

MASTERCHEF SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye'nin ise sunuculuğunu yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsiniz'in de sunuculuğu üstlendi.