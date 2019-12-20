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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 20:47

MasterChef konuğu kimdir? ve nerelidir?

İzleyicilerin ekranları başında büyük bir merakla takip ettiği MasterChef'te bu akşam yarışmaya konuk oldu. Saadet Özsırkıntı'nın yarışmaya konuk olmasıyla birlikte izleyiciler arama motorunda araştırmalara başladı. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında sorusu yer alıyor. Peki, ve nerelidir? İşte merak edilen bilgiler...

MasterChef konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir?

MasterChef'te bu akşam hangi yarışmacının elendiği netleşecek. Programa bu akşam Saadet Özsırkıntı konuk oldu. Yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam MasterChef'e konuk olan Saadet Özsırkıntı hakkında araştırma yapıyor. Peki, MasterChef konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

MASTERCHEF SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye'nin ise sunuculuğunu yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsiniz'in de sunuculuğu üstlendi.

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