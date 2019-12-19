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  • 20.12.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 01:54

dizisindeki kimdir? İşte Samsa Çavuş'un hayatı...

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizisinde Osman Bey'in yanında yer alan ve tarihteki önemli şahsiyetlerden biri olan '' birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri "Kuruluş Osman tarihte kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 'nin kuruluşunda hizmeti olan 'Samsa Çavuş' karakterini oyuncu canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Samsa Çavuş kimdir? İşte Samsa Çavuş'un gerçek hayatı ve merak edilen tüm detaylar...

Kuruluş Osman dizisindeki Samsa Çavuş kimdir?

Atv'de yayınlanan dizisinde ve 'nin silah arkadaşı olan karakteri son zamanlarda en fazla merak edilen isimlerin başında geliyor. Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılan Samsa Çavuş, dizide 'atak' ve 'gözü kara' olarak ekranlara yansıyor. İşte Kuruluş Osman'da '' karakterini oynayan 'nın hayatı....

KURULUŞ OSMAN SAMSA ÇAVUŞ KARAKTERİ KİMDİR?
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, 'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir.

Osmanlı Devleti'nde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık'un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?
1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan 'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

1991-1998 yılları arasında IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, , Fırat, Hür Adam, Sümela'nın , , Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

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