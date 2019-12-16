Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?

A: Şark ve Garp

B: Anadolu ve Rumeli

C: Trakya ve Kafkasya

D: Orta Doğu ve Balkanlar

Doğru cevap: B: Anadolu ve Rumeli