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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 20:35

Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?

Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Osmanlı'da hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde hangi adlarla iki beylerbeyliği kurulmuştur?

A: Şark ve Garp

B: Anadolu ve Rumeli

C: Trakya ve Kafkasya

D: Orta Doğu ve Balkanlar

Doğru cevap: B: Anadolu ve Rumeli

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