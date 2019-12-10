ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden gelişmeler! Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanıyor? Müge Anlı'da Hakkı Çetin ölümü sonrasında çarpıcı iddialar ekranlara geldi.İki kardeş üvey babalarını öz annelerinin öldürdüğünü iddia ettiler. Aynı zamanda Saliye Çetin'in yaşamı ile ilgili farklı iddialar gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir olay daha izleyicilerle buluştu. 5 çocuk annesi Semra Gümüş,kocası ile ilgili canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşinin kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti. Bekir Gümüş'ün kızı Keder, Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

Müge Anlı'daki akılalmaz olaylarla ilgili son dakika gelişmeleri için 10 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!