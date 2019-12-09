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  • 09.12.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 23:45

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu'nun hamlesiyle kardeşler bir araya geliyor!

Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin 79. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından merakla takip edilirken Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu oldu. Bölümün sona ermesiyle birlikte . yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çukur 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölümünde gerilim artmaya devam etti. İzleyiciler diziyi büyük bir heyecanla takip edilirken bütün Çukur'a veda edecek isim merak edildi. Yeni bölümde kardeşine karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması dikkat çekerken Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet'in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırttı. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 80. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek.

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