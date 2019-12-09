Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölümünde gerilim artmaya devam etti. İzleyiciler diziyi büyük bir heyecanla takip edilirken bütün Çukur'a veda edecek isim merak edildi. Yeni bölümde kardeşine karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması dikkat çekerken Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet'in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırttı. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 80. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek.