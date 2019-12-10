Atv Müge Anlı son bölüm izle 10 Aralık! Zeynep Ergül kızını aramaya gelmişti ancak... 10.12.2019 17:48

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu.19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Ancak Zeynep Ergül'ün iddialarının ardından ortaya çıkan gerçekler Türkiye gündemine oturdu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 10 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Kayıp olarak aranan Ece Yıldırım bulundu! Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar! Eski eşini korumak için mi bildiklerini gizliyor? Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti! Müge Anlı'daki akılalmaz olaylarla ilgili son dakika gelişmeleri için 10 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!