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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:20

9 Aralık : Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Yasak Elma

için bekleyiş sona erdi. Pazartesi günü televizyon programlarının belli oldu. Dünkü dizler arasında Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul ve Yasak Elma yer alıyor. Peki, na göre kim birinci oldu? İşte Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması...

9 Aralık reyting sonuçları

9 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamlarının takip edilen dizileri Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul ve Yasak Elma arasındaki rekabet merak ediliyor. Dünkü dizilerin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Peki, pazartesi günü dizileri reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 9 Aralık Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları listesi...

9 Aralık reyting sonuçlarına göre, Total ve AB kategorilerinde Çukur dizisi zirveye oturdu.

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