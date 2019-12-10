9 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamlarının takip edilen dizileri Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul ve Yasak Elma arasındaki rekabet merak ediliyor. Dünkü dizilerin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Peki, pazartesi günü dizileri reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 9 Aralık Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları listesi...
9 Aralık reyting sonuçlarına göre, Total ve AB kategorilerinde Çukur dizisi zirveye oturdu.
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