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  • 10.12.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 19:08

Azize dizisi bugün neden yok? yayınlanacak? 10 Aralık Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Azize'nin bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. 10 Aralık Salı Kanal D yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler "Azize dizisi bugün neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda izleyiciler yayınlanacak sorusuna da yanıt arıyor. İşte 10 Aralık Kanal D yayın akışı...

Azize dizisi bugün neden yok?

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Azize dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması akıllara Azize dizisi bugün neden yok sorusunu getirdi. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken Azize dizisiyle ilgili yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Azize yeni gününde, Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!" ifadelerine yer verildi.

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