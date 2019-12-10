Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Azize dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması akıllara Azize dizisi bugün neden yok sorusunu getirdi. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken Azize dizisiyle ilgili yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Azize yeni gününde, Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!" ifadelerine yer verildi.