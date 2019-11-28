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Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı, flaş itiraflarla hayrete düştü. İddialara göre Mehmet Avcı evli olan Perihan Hanım'a özel duygula besliyor. Ardından Perihan Hanım ve Mehmet Avcı görüştüğünde, Ahmet Bey ikisini görüntülüyor. Daha sonra bu görüntülerle Perihan Hanım'ı tehdit ediyor. İşte Müge Anlı 28 Kasım son bölümde yaşananlar.

28.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:53
Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı'nın 28 Kasım bölümünde ilginç gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanım' a platonik hisler beslemeye başlıyor. Diğer bir iddia ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor.

İşte bu akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar...

Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasındaki 'Fotoğraflarla şantaj' olayında iddialara devam etti.

Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Ahmet Bey'in kendisine 'Eşimin tarlasını satıp sana 100 bin lira vereceğim' dediğini iddia eden Perihan Hanım, 28 Kasım canlı yayınında da iddialarının arkasındaydı.

Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Ahmet Bey ise iddialaraı reddetmeye devam etti.

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