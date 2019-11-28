Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'
Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı, flaş itiraflarla hayrete düştü. İddialara göre Mehmet Avcı evli olan Perihan Hanım'a özel duygula besliyor. Ardından Perihan Hanım ve Mehmet Avcı görüştüğünde, Ahmet Bey ikisini görüntülüyor. Daha sonra bu görüntülerle Perihan Hanım'ı tehdit ediyor. İşte Müge Anlı 28 Kasım son bölümde yaşananlar.
28.11.2019 12:53
- Son Güncelleme: 28.11.2019 12:53
DİĞER GALERİLER