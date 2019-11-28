Müge Anlı'da son bölümünde skandal iddia 'Uygunsuz görüntülerle, birlikte olmamı istedi'

Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanım' a platonik hisler beslemeye başlıyor. Diğer bir iddia ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor.

İşte bu akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar...