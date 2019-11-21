Çarşamba akşamları Atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk bölümüyle tüm Kişiler' de % 15,73 izlenme oranı ve % 34,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 13,48 izlenme oranı ve % 31,94 izlenme payı, 20+ABC1'de % 16,17 izlenme oranı ve %35,54 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler taradından sosyal medyada övgüye boğuldu.

Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla "Kuruluş Osman", Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtladı.

Kuruluş Osman 1. bölüm ile reyting rekoru kırdı. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi, dün gece Twitter'da Trend Topic oldu.Twitter'da yapılan bazı yorumlar:

MEKANIN sahibi geri geldi.

DAMARDAN girdi. Bizi bizden aldı.

BİZE tarihimizi anlatan diziler lazım.

YAPANLARIN emeğine sağlık

TÜYLER diken diken.

ŞİMDİ devlet olma vakti.

HARİKA bir oyunculuk...

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dizilerin reyting listesi merak ediliyor. 20 Kasım tarihli reyting sonuçları konusunda araştırma yapan vatandaşlar internet üzerinden sorgularını sürdürüyor. Takvim.com.tr olarak sizler için merak edilenleri yazımızda derledik.

REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE KURULUŞ OSMAN'DA!

20 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Buna göre, Kuruluş Osman dizisi 3 kategoride birinci oldu.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?

Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.