Türk ve dünya spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" izleyiciyle buluşacak. Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman vizyona girecek? İşte cevabı...

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım Cuma günü beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.