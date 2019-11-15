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  • 15.11.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:49

'in babası ?

Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor. Milyonlar tarafından büyük bir beğeni ile izlenen film otoritelerden tam puan almıştı. Filmi izleyenler 'in babası ? kimdir? Gibi soruların cevaplarını oldukça merak ediyorlar. Yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Müslüm Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü. Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir?

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası nasıl, ne zaman öldü? Soruları filmi izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm Baba filmini izleyenlerde Müslüm Gürses'in hayatını araştırıyor. 2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürülür. Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ezo'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızda öldüren kişidir.

MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş. Müslüm Gürses'in prostat kanseri sebebi ile tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.

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