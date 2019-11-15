Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası nasıl, ne zaman öldü? Soruları filmi izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm Baba filmini izleyenlerde Müslüm Gürses'in hayatını araştırıyor. 2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürülür. Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ezo'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızda öldüren kişidir.

MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş. Müslüm Gürses'in prostat kanseri sebebi ile tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.

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