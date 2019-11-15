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  • 15.11.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:49

filmi oyuncuları kimdir, ?

Müslüm filmi bu akşam televizyonda ekranlara geliyor. Gişelerde büyük bir beğeni toplayan Müslüm filmi televizyonda da fırtınalar estirecek. Müslüm filmi, Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı 'in hayat hikayesini anlatıyor. İzleyiciler arama motorlarında Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Filmde Müslüm Gürses'i, ise 'u canlandırıyor. İşte Müslüm filmi konusu ve filme dair merak edilenler... Müslüm filminde Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

Müslüm Gürses filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

"Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuyla ilgili araştırma yaparken Müslüm nerede çekildi sorusu merak konusu oldu. İşte Müslüm filmi konusu... Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses'i, Zerrin Tekindor ise Muhterem Nur'u canlandırıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.

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