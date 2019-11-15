"Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuyla ilgili araştırma yaparken Müslüm nerede çekildi sorusu merak konusu oldu. İşte Müslüm filmi konusu... Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses'i, Zerrin Tekindor ise Muhterem Nur'u canlandırıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ