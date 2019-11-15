Müzik dünyasında "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatına da değiniliyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir sorusu hakkında araştırmaları sürüyor. İşte Muhterem Nur kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı...

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu.

Yugoslav hükümetinin Müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler. Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'de İstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti.