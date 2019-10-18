Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış

Gişede fırtına gibi esen ve 2018 yılının açık ara en çok izlenen filmi olan Müslüm hakkında her gün yeni haberler şaşırtıcı iddialar ortaya çıkıyor. Şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde yer eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Miüslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu.

18.10.2019 19:16 - Son Güncelleme: 15.11.2019 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





