Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasındaki yaş farkı kaç? Oldukça merak ediliyor. Müslüm Gürsel 6 yıl önce 2013 yılında vefat etti vatandaşlar ise Muhterem Nur'un acılarla geçen hayatını araştırmaya başladı. 86 yaşında olan asıl adı Olga olan Yugoslav göçmeni Muhterem Nur doğduğunda ölsün diye dışarı atılmış. Babası doğmadan önce kaçmış ve bir kere tecavüze bir de eniştesinin tacizine maruz kalmış. Bir dönem sinemanın ve sahnelerin yıldızı olan Muhterem Nur'un gerçek ismi Olga'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi.

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