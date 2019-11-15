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  • 15.11.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 19:05

kimdir? 'in çocukluk halini canlandıran , nereli?

Müzik dünyasında "Müslüm Baba" olarak bilinen 'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğuna hayat veriyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Müslüm Gürses'in çocukluk halini canlandıran Şahin Kendirci hakkında araştırmaları sürüyor. sorusu bu nedenle çok araştırılan arasında bulunuyor. Peki, , nerelidir?

Şahin Kendirci kimdikaç yaşında, nereli?

Oyuncu kadrosunda Şahin Kendirci, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Müslüm filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırıyor. Bu nedenle izleyiciler şimdi Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şahin Kendirci kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmiştir.

Kendirci bir yetenek yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de ses yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

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