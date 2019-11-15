Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor ve film oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Müslüm filminin Bahtiyar'ı hakkında arama motorunda araştırma yapılmaya başlandı. "Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?" sorusu, seyirciler tarafından internette merak konusu oldu. Filmde Bahtiyar karakterine can veren Erkan Avcı, Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmişti. Kurtlar Vadisi, Cesur ve Güzel, Sakarya Fırat gibi dizilerde rol alan oyuncu, sinema ödülüne de layık görüldü. İşte, Erkan Avcı'nın biyografisi.

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