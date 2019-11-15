Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 15.11.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:43

15 Kasım 'de bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

Show TV ekranlarında sevilerek takip edilen programı haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi sorusu bu nedenle çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, haftanın birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi?

15 Kasım Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programı Kuaförüm Sensin bugün haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Kuaförüm Sensin'de haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi sorusuna pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sevcan ve Melek haftayı birinci olarak tamamlayarak 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Koray ve Sevil haftanın en düşük puanlarını alarak yarışmaya veda ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri15 Kasım Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri