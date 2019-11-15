15 Kasım Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programı Kuaförüm Sensin bugün haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Kuaförüm Sensin'de haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi sorusuna pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sevcan ve Melek haftayı birinci olarak tamamlayarak 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Koray ve Sevil haftanın en düşük puanlarını alarak yarışmaya veda ediyor.