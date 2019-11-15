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  • 15.11.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:48

kaç yaşında, niye öldü? İşte hastalığı

'in hayat hikayesini anlatan Müslüm filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. "Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in filmi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses nerede doğdu, nerelidir? Müslüm Gürses ne zaman hayatını kaybetti? Müslüm Baba hayattayken katıldığı her program ve konserde hayatının ne kadar kötü geçtiğini açıklıyordu. Müslüm filminden sonra hayranları Baba'nın ne zman öldüğünü ve hastalığını merak etmeye başladı.

Müslüm Gürses kaç yaşında, niye öldü?

Müslüm filmi bu akşam saat 20.00'de ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Müslüm filmi, Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatıyor. Filmi izleyen izleyiciler şimdi Müslüm Gürses kimdir sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Müslüm Gürses nerede doğdu, nerelidir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses ne zaman hayatını kaybetti? Müslüm Gürses hayattayken yaşamının ne kadar sıkıntılar ile geçtiğini dillendiriyordu. Müslüm Baba'nın hayatı gibi ölümü de acılı oldu. Müslüm Gürses hakkında merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Doğum adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı, 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gözlerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözlerini açmıştır. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.

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