Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş, kardeşi Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş'ın hayatına da değiniliyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş kimdir sorusu hakkında araştırmalarını sürüyor. Peki, Müslüm Gürses'in kardeşleri Ahmet ve Zeyno Akbaş kimdir?

MÜSLÜM GÜRSES'İN ANNESİ EMİNE AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş, kardeşleri ise Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş'tır. Hürriyet'in haberine göre; mahkeme tutanaklarındaki bilgiler doğrultusunda, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti.