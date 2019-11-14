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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:44

Atv ile Tatlı Sert son bölüm izle 19 Kasım! Canlı yayınında Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında şok gelişme!

canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayet dosyalarını araştıran, ailelere umut olan Müge Anlı, 14 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında, Mersin Anamur'da 75 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in katilini araştırıyor! Oğlu babasını kimin öldürdüğünü biliyor mu? Müge Anlı'da son dakika itirafı geldi mi? Hepsi ve daha fazlası için 14 Kasım Müge Anlı son bölümünü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu. ve ekibi Kemal Büyükdeniz'in katilini araştırırken, oğlu ve eşi hakkında çarpıcı iddialarla karşılaştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 14 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI HABERLERİ - TIKLA

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