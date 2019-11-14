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  • 14.11.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 13:54

: Azize Aslanbey'in tüm sırları tek tek ortaya çıkıyor! ?

21. bölüm izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Azize Aslanbey'in tüm sırları birer birer ortaya çıkıyor! Hazar’ın başına gelenlerden kimin sorumlu olduğu ise izleyici tarafından en çok merak edilen konular arasında. , izleyicideki merakı daha da artırdı. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu’nu iten gerçekten Miran mıdır? Hercai 21. bölüm 2. fragmanında Gönül'ün içine düşen şüphe Azize Aslanbey'in sonunu mu getirecek? İşte Hercai 21. bölümde yaşanacaklar!

HERCAİ 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA!

HERCAİ 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Duygu Yetiş (Elif Aslanbey) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Atv dizisi 21. bölümde neler olacağı izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. nda Gönül'ün içine düşen şüphe Azize Aslanbey'in sonunu mu getirecek?

HERCAİ 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir.

Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

REYYAN'IN BABASINI KİM VURDU?

Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir.

REYYAN MİRAN'A GÜVENİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir.

HAZAR VURULUYOR

Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

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