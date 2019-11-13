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  • 13.11.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 23:23

23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayşe'nin davranışlarının değişmesi herkesi şaşırtıyor!

ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Afili Aşk dizisinde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem'in arası giderek düzelmeye başlarken sahte evliliği öğrenen Yelda'nın yaptıkları izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Afili Aşk 23. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Kerem'den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Yelda, Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenmiştir.

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