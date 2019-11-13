Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Afili Aşk dizisinde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem'in arası giderek düzelmeye başlarken sahte evliliği öğrenen Yelda'nın yaptıkları izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Afili Aşk 23. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Kerem'den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Yelda, Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenmiştir.