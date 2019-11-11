ATV CANLI YAYIN

Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan dorukta olacak. Kim Milyoner Olmak İster 11 Kasım canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?