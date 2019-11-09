ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülü ailesinin kurucusu Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülü ailesinin kurucusu Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi nedir?

A: Bahçede

B: Marangozhanede

C: Ahırda

D: Mutfakta

Doğru cevap: D: Mutfakta