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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 20:26

Ninja Kaplumbağalar'da sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Olmak İster’de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmin ilk versiyonunda kaplumbağaların yakın arkadaş olan ve genellikle sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

Ninja Kaplumbağalar'da gazetecinin adı nedir?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmin ilk versiyonunda kaplumbağaların yakın arkadaş olan ve genellikle sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmin ilk versiyonunda kaplumbağaların yakın arkadaş olan ve genellikle sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?

A: Marge Simpson

B: April O'Neil

C: May Parker

D: Skyler White

Doğru cevap: B: April O'Neil

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