Ninja Kaplumbağalar'da sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmin ilk versiyonunda kaplumbağaların yakın arkadaş olan ve genellikle sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmin ilk versiyonunda kaplumbağaların yakın arkadaş olan ve genellikle sarı tulum giyen gazetecinin adı nedir?

A: Marge Simpson

B: April O'Neil

C: May Parker

D: Skyler White

Doğru cevap: B: April O'Neil