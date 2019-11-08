Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 8 Kasım! Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine ulaşıldı mı?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibinin büyük bir titizlikle araştırdığı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında, Şimşek ailesinin küçük oğlunun verdiği ifade doğrultusunda harekete geçen Müge Anlı ekibi, o bölgeyi buldu. Babası Mustafa Şimşek'in annesi Nilgün Şimşek'i öldürdüğünü söyleyen küçük çocuk, tüyler ürperten geceye dair tüm detayları anlattı.

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Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Peki öldüğü düşünülen Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine ulaşıldı mı?

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAN DONDURAN İFADESİ

"Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik.Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. Neden burayı kazdın diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."