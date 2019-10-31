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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 17:12

son bölüm izle 31 Ekim Çarşamba! Müge Anlı'daki Nilgün Şimşek'e ne oldu?

canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına ne geldiğini öğrenmek isteyen ablası ve Almanya'da yaşayan ablasından ında şok sözler! Müge Anlı son dakika haberleri için 31 Ekim son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınına herkesi şaşkına çeviren bir olay konu oldu. 'Nilgün Şimşek'in eşi,'Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi' demişti. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar kafaları iyice karıştırdı. Eşinin öldü dediği 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'e ne oldu? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 31 Ekim Atv son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; Atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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