ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bugün de Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken canlı yayında çok önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Öte yandan 49 gündür kayıp olan Gencer Zengin'i arama çalışmaları sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında...
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