Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:32

29 Ekim canlı yayınında ile ilgili flaş gelişme!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, naylonlanarak kefenlenmiş hâlde vahşice öldürülen 67 yaşındaki cinayetine yönelik detaylar bugün ele alınacak. Öte yandan 49 gündür kayıp olan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 29 Ekim canlı yayınında...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı 29 Ekim canlı yayınında Gülümser Bulut ile ilgili flaş gelişme!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri