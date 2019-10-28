Yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul'un yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Cemre, Nedim'in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşüyor. İzleyiciler şimdi Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.