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  • 29.10.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:49

42.yeni bölümde neler olacak? İşte 42.yeni bölüm fragmanı

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘’, 42. Bölümünde, pek çok sorunun cevabına sahne oluyor! Ama elbette, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı yerde her cevap ardından yeni sorular ve sorunlar getirmeye devam ediyor!

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