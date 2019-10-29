Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 42. Bölümünde, pek çok sorunun cevabına sahne oluyor! Ama elbette, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı yerde her cevap ardından yeni sorular ve sorunlar getirmeye devam ediyor!
42.BÖLÜM ÖZETİ
Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.