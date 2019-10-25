Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Sevgili Geçmiş oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer karakterine Sevda Erginci hayat veriyor. Peki, Sevgili Geçmiş'in İpek Gencer'i Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilenler...

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.