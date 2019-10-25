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  • 25.10.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 19:30

Sevgili Geçmiş'in İpek Gencer'i kimdir? , nerelidir?

Star TV'de bu akşam Sevgili Geçmiş dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de İpek Gencer oldu. Dizide İpek Gencer'i güzel oyuncu canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Sevgili Geçmiş'in İpek Gencer'i sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nerelidir? İşte hayatı...

Sevgili Geçmiş oyuncusu Sevda Erginci kimdir?

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Sevgili Geçmiş oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer karakterine Sevda Erginci hayat veriyor. Peki, Sevgili Geçmiş'in İpek Gencer'i Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilenler...

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

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