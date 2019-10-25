Star TV'de bu akşam Sevgili Geçmiş dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Deren Kutlu oldu. Dizide Deren Kutlu'yu güzel oyuncu Melis Sezen canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Sevgili Geçmiş'in Deren Kutlu'su Melis Sezen kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Melis Sezen kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.