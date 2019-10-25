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  • 25.10.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:57

haftanın birincisi kim oldu? 'dan kim elendi? İşte elenen isim

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen programında bugün haftanın finali yapıldı. Haftanın final programında yaşanan gelişmeler programı kaçıran izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle kim oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 'dan kim elendi? İşte elenen isim...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümünde birincinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın veda ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 25 Ekim Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte programın final bölümüne dair bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta toplamında 70 puan alan Duygu, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

Elenen ismi öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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