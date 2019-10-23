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16 Ağustos tarihinde öldürülen Gülümser Bulut, 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde ölü bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un cesedini bulan kişilerden birisi de akrabası Hacer Uy... Hacer Hanım, daha önce İzmir'de işlenen cinayetin katili olan Yunus Kahraman'ın annesi... Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uy ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.

ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLENMİŞ!

Gülümser Bulut'un evinin camaşır suyu ile temizlendiği tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemelere göre Yunus Kahraman'ın 16 Ağustos tarihinde Gülümser Bulut'un evinde olduğu ve 2 saat evde kaldığı ortaya çıktı.

2 CİNAYET VE BİR KAYIP...

Müge Anlı'da konuşulan olay ekranlara damga vurdu. Nilgün Kırlı... Gülümser Bulut... Özlem Akusta...

3 kadının olayında ortaya çıkan ayrıntılar şoke etti.

ÖZLEM AKUSTA OLAYI

İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Özlem Akusta, 2 Nisan 2018'de kayıplara karıştı. Akusta'nın ise son olarak Yunus Kahraman ile Karaburan'a gitti. Tüm aramalara rağmen Özlem Akusta'nın cesedi bulunamadı. Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı olayında yer alan isim arasında olan Yunus Kahraman ismi ise Özlem Akusta olayında'da çıkıyor.

NİLGÜN KIRLI CİNAYETİ

Volkan Kırlı ismindeki bir izleyici Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Kırlı, 1999 yılında işlenen bir cinayeti anlattı.

Müge Anlı, polis ekiplerinin ortaya çıkardığı bir bilgiye ulaştı. Cesedi bulan akraba Hacer Uyar'ın, 1999 yılında işlenen bir kadın cinayetinin katil zanlısı olan Yunus Kahraman'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

Yunus Kahraman'ın öldürdüğü Nilgün Kırlı'nın abisi Volkan Kırlı, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı ve kardeşinin ölüm şekli hakkında bilgiler paylaştı. Müge Anlı ve izleyiciler öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu.

19 YIL ÖNCE AYNI CİNAYETİ İŞLEMİŞ...

Kardeşi öldürülen Volkan Kırlı'nın,"Yunus Kahraman, ablamın kafasına odunla vurup boğarak öldürmüş. Daha sonra da halıya koyıp balkona koymuş. 1 gün de evde kalmış ve evi temizlemiş." sözleriyle 19 yıl önce işlenen cinayetin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzer olduğu tespit edildi.