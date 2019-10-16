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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:33

15 Ekim : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizileri reyting sonuçları listesi!

15 Ekim açıklandı. Salı günü ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm kategorilerde birinci olarak zirvedeki yerini korudu. İşte 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizileri reyting sonuçları listesi...

15 Ekim reyting sonuçları açıklandı

Reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reyting sonucu için diziseverler araştırmalarını sürdürüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Total'de RTG 8.57 Share 21.3, AB'de RTG 7.32 Share 19.32, 20+ABC1 kategorisinde RTG 9.03 ve Share 20.89 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyitng sonuçlarında son durum nedir? İşte 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın dizileri reyting sonuçları listesi...

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