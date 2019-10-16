Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, 5 sezon ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak seyirci karşısına çıkacak. Çekimlerin sürdüğü Kuruluş Osman'ın hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı, en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Popüler dizileri ekranlara getiren atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman 1. sezonu ile ilgili tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı:

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında;

Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür.