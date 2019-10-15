Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı soruyu bilemeyince verdiği tepkiyle çok konuşuldu! İşte herkesi güldüren o anlar...

İLTİFATLARI ARDI ARDINA SIRALADI

Kendini tanıktan Ece Şenbülbül, bekar olduğunu söylerken yarışmadan kazanacağı para ile annesi ve ablasını yurt dışı seyahate götürmek istediğini söyledi. Evde yarıştığında 15 ila 30 bin liralık bir ödül kazanabildiğini söyleyen Ece Hanım her ne kadar beşinci soruda elenip yarışmaya bin liralık ödülle veda etse de Kenan İmirzalıoğlu'na sıraladığı iltifatlarla geceye damga vurdu.

Sözlerine, "Böyle yakışıklı bir beyle olmak ayrıca bir keyif, sizinle beraber olmak, sizi görmek konusunda çok şanslı olduğuma inanıyorum" diyerek başlayan Ece Hanım yarışmada kaldığı süre zarfında İmirzalıoğlu için şu iltifatlarda bulundu: