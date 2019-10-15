Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı soruyu bilemeyince verdiği tepkiyle çok konuşuldu! İşte herkesi güldüren o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geride bıraktığımız hafta 1 Milyon liralık büyük ödülü veren Kenan İmirzalıoğlu, Ece Şenbülbül isimli yarışmacının iltifatları ile geceye damga vurmuştu. 12 Ekim gecesi yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüme İzmir'den katılan ve banka yöneticisi pozisyonunda çalışan yarışmacı Ece Şenbülbül, kendisine yöneltiren sorulara doğru yanıt vererek 5. soruya kadar ilerledi. Şenbülbül, Kim Milyoner Olmak İster 836. bölümde karşılaştığı, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusuna, "Nisan'dan önceki Mart ise Mayıs'tan sonraki Haziran olur" cevabıyla yanlış yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı cevabın yanlış olduğunu öğrenince verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 836.son bölümde yaşananlar!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geride bıraktığımız hafta 1 Milyon liralık büyük ödülü veren Kenan İmirzalıoğlu programın 12 Ekim gecesi yayınlanan bölümünde bir yarışmacıdan art arda iltifatlar aldı. Bundan 20 yıl önce yayınlanan Deli Yürek adlı dizi ile televizyona merhaba diyen Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunucu koltuğunda oturuyor. Programda son derece heyecanlı anlara tanıklık eden İmirzalıoğlu, Kim Milyoner İster son bölümde İzmir'den Ece Şenbülbül'ü ağırladı. Bir bankada yönetici pozisyonunda çalıştığını söyleyen Ece Hanım, programa annesi ve ablasıyla katılmayı tercih etmişti.
İLTİFATLARI ARDI ARDINA SIRALADI
Kendini tanıktan Ece Şenbülbül, bekar olduğunu söylerken yarışmadan kazanacağı para ile annesi ve ablasını yurt dışı seyahate götürmek istediğini söyledi. Evde yarıştığında 15 ila 30 bin liralık bir ödül kazanabildiğini söyleyen Ece Hanım her ne kadar beşinci soruda elenip yarışmaya bin liralık ödülle veda etse de Kenan İmirzalıoğlu'na sıraladığı iltifatlarla geceye damga vurdu.
Sözlerine, "Böyle yakışıklı bir beyle olmak ayrıca bir keyif, sizinle beraber olmak, sizi görmek konusunda çok şanslı olduğuma inanıyorum" diyerek başlayan Ece Hanım yarışmada kaldığı süre zarfında İmirzalıoğlu için şu iltifatlarda bulundu:
"SARIŞINLIĞIM TUTTU"
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ece Şenbülbül, kendisine yöneltilen sorulara doğru cevap vererek 5. soruya kadar gelmeyi başardı. 5. soruya geldiğinde ise yarışmacı Şenbülbül, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine kendisine tanınan süre boyunca düşündü.
Şenbülbül soruya, "Nisan'dan öncek Mart ise, Mayıs'tan sonraki ay Haziran olur" şeklinde yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı, yanlış olan Haziran cevabını vermesinin ardından, "Sarışınlığım tuttu" şeklinde öz eleştiride bulundu. Yarışmacı Ece Şenbülbül, bu tepkisiyle hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri kahkahaya boğdu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise "Estağfirullah" şeklinde karşılık verdi.