9 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden diziseverler, 9 Ekim tarihli reyting sonuçları bilgisini sorgulamaya başladı. Merakla beklenen sonuçlara göre dizi kategorileri arasında Total'de Afili Aşk RTG 5.18 Share 13.63 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 9 Ekim Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları listesi...

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