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  • 10.10.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 12:54

39. bölüm 2. fragman: Canım oğlum benim öğrendi baban her şeyi...

39. bölüm büyük bir merakla bekleniyor. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha bambaşka birisi haline dönüşüyor. Yılmaz'ın gerçekleri öğrenmesiyle kendisini güçlü hisseden Züleyha, Hünkar Yaman'ı şaşırtan tavırlar sergiliyor. Kanaması başlayan Züleyha, Yamanlar'dan tamamen kurtuluyor mu? Peki, Yılmaz Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğreniyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm 2. fragmanı..

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme saatler kalan gelen 2. fragman izleyicide beklentiyi iyice artırdı. Yılmaz, Züleyha'nın oğlu Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrenecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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