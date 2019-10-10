Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme saatler kalan gelen 2. fragman izleyicide beklentiyi iyice artırdı. Yılmaz, Züleyha'nın oğlu Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrenecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA