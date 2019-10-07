Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep biyolojik babasını aramaya geldi. Anne Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü! Atv Müge Anlı bugünkü programda neler yaşandı merak ediyorsanız, 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz!
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