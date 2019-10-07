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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:50

son bölümde akılalmaz ilişki sarmalı! 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle!

son bölümde Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü. Hafta içi her gün Atv ekranlarıında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında biyolojik babasını aradığını ifade eden Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım ile ilgili anlattıklarıyla herkesi şok etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilirsiniz!

Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep biyolojik babasını aramaya geldi. Anne Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü! Atv bugünkü programda neler yaşandı merak ediyorsanız, 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz!

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