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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:37

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm fragmanı:Sizin yerinizde olsam Ünal'ı gömerken kendimi de o mezarlığa gömerim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm Salı günü Atv ekranlarında yine zirvenin sahibi olmaya hazırlanıyor! Çakırbeyliler ve Façalılar Meftunların sonunu getirmek için tetikte! nda 'ın öldüğünü öğrenen Hızır Çakırbeyli, Altan'la karşı karşıya geliyor! İşte Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.

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