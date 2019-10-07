Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm fragmanı:Sizin yerinizde olsam Ünal'ı gömerken kendimi de o mezarlığa gömerim

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.