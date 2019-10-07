Müge Anlı son bölümde akılalmaz ilişki sarmalı! 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle! 07.10.2019 16:45

Müge Anlı son bölümde Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep'in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü. Hafta içi her gün Atv ekranlarıında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında biyolojik babasını aradığını ifade eden Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım ile ilgili anlattıklarıyla herkesi şok etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilirsiniz!

15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi? Tır şoförü Arif Demir bulundu! Babasını öğrenmek isteyen Mustafa Celep'in annesi Fidan Hanım canlı yayına bağlandı!