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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 16:41

16. yeni bölüm 2. fragmanı: Ali geçmişiyle yüzleşiyor! Kimse Bilmez 15. son bölümü tek parça izle!

Pazar günü Atv ekranlarında izleyicisine yine nefes kesen anlar yaşatacak. Yaz dizisi olarak başlayan ancak reytingleri altüst etmesiyle kış sezonunda da yayın hayatına devam eden Kimse Bilmez 16. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kimse Bilmez yeni bölümde Ali geçmişiyle yüzleşecek!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 16. yeni bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Kimse Bilmez 16. yeni bölümde Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüzleşecek. İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacak gelişmeler...

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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