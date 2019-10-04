Atv ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 16. yeni bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Kimse Bilmez 16. yeni bölümde Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüzleşecek. İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacak gelişmeler...

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA