Hafta içinde son gün olan 4 Ekim Cuma günü, hafta sonu tatili öncesinde son derece renkli ve zengin bir televizyon keyfi sunuyor. Haftanın son çalışma gününde, ertesi günün tatil olmasının verdiği rahatlıkla televizyon keyfini doyasıya yaşamanız için en sevilen dizilerden, sinema kuşağının en dikkat çekici yapımlarına kadar oldukça renkli bir TV yayın akışı programı sizleri bekliyor. ATV en sevilen dizisi "Hercai Yeni Bölüm" ile izleyicisinin karşısında olurken, SHOW TV, en çok izlenen eğlence programlarından "Güldür Güldür Show" isimli programın yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

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ATV TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Güne 07.00'da "Kahvaltı Haberleri" isimli haber programıyla başlayan ATV TV yayın akışı programında 10.00'da televizyonların en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranlarda olacak. 16.20'da gündüz kuşağının en çok izlenen bir diğer programı "Esra Erol'da" isimli program ekranlardaki yerini alacak. Ardından klasik 19.00 ATV Ana Haber Bülteni, TV yayın akışı programındaki yerini alırken, 20.00'da çok sevilen "Hercai" isimli dizi yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

Kanal D TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Sabah saatlerinde Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından olan ve magazin gündemine dair en çarpıcı gelişmeleri sunan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" isimli magazin programı 09.30'da Kanal D TV yayın akışı programında yer alıyor. Ardından Fatih Ürek" sunumuyla 12.15'te "Gelinim Mutfakta" isimli yarışma programı gündüz kuşağı yayınını sürdürüyor. 16.00'da ise gündüz kuşağı dizisi "Yaralı Kuşlar" ekranlardaki yerini alacak. Kanal D TV yayın akışı programının akşam kuşağında ise 18.45'teki "Buket Aydın'la Kanal D Haber" bülteni ardından 20.00'da başlayacak "Arka Sokaklar Yeni Bölüm" ekranlarda olacak. 4 Ekim Kanal D TV yayın akışı programında, her bölümü merakla beklenen Arka Sokaklar dizisi yine heyecan dolu zamanlar sunuyor.

Show TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Sabahları 08.00'da "Kendine İyi Bak" isimli programla ekranlarda olan Show TV' nin 4 Ekim 2019 TV yayın akışı programı yine dopdolu. 09.30' da başlayacak "Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la" isimli program, ev hanımlarına keyifli zamanlar sunacak. 12.30' da ise birbirinden sansasyonel anlara sahne olan son dönemlerin popüler yarışma programı "Kuaförüm Sensin" isimli yarışma programı 4 Ekim 2019 Show TV yayın akışı programında bulunuyor. 16.00'da ise "Damat Bayıldı" isimli eğlenceli yarışma programı ekranlarda olacak. 18.45'te başlayacak "Show Ana Haber Bülteni" ile de ülke gündemi ekranlara taşınacak. 20.00'da ise her bölümünde kahkahaya boğan ve merakla beklenen "Güldür Güldür Show Yeni Sezon" ekranlardaki yerini alacak. Güldür Güldür Show yeni bölümü 4 ekim TV yayın akışı programının merakla beklenen yapımlarından.

Star TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Star TV 4 Ekim TV yayın akışı programında, her gün olduğu "En Güzel Bölüm" isimli program, kanaldaki tüm program ve dizilerin arka planına ışık tutuyor. 13.30'da ise "Gerçeğin Peşinde" isimli programla ekranlarda olacak.18.45' te ise "Nazlı Çelik'le Star Ana Haber" bülteni ekranlardaki yerini alacak 4 Ekim 2019 TV yayın akışı bugün 20.00' da "Gerzek Şaban" isimli yerli filmle ekranlarda olacak Start TV, 22.00' da ise başarılı yapım "Rehine" ile ekranlarda olacak.