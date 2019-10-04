Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinde bu akşam ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde Azize Aslanbey'in planlarının ardından neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Konakta gerilimli dakikaların yaşanacağı bölümde heyecan dorukta olacak. ATV ve Hercai 15. bölüm izle seçeneği üst kısımda yer alıyor.

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?

MİRAN BASKILARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

REYYAN, MİRAN'A İNANMAYA BAŞLIYOR

Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.

HAZAR, SALDIRILARI ARAŞTIRIYOR

Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.