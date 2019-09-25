GaleriMagazin

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Başrolünde ekranların sevilen yıldızı Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman'da, Özçivit'in partneri belli oldu. Çekimleri son hızla devam eden dizide Burak Özçivit'e eşlik edecek ismin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilmişti. Ancak Aslıhan Karalar ismi pek beğenilmemişti Nihayet aranan kan bulundu ve Diriliş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri için farklı bir isim daha ortaya çıktı. O isim Özge Törer... Peki Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olacak, Malhun Hatun'u canlandıracak Özge Törer kimdir?

25.09.2019 11:29 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:38
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çok yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için oyuncu seçmeleri devam ederken, anlaşmaya varıldığı söylenen isim izleyicide büyük merak uyandırdı.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

SÖYLENEN İSİM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmişti.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Bu isim bir çok izleyici tarafından tepki almıştı.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

PARTNERİ BELLİ OLDU

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!
Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!