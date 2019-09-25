Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

PARTNERİ BELLİ OLDU

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi.