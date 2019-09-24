ATV ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşandığı merak ediliyor. 24 Eylül Salı tarihinde Müge Anlı'da bugün son dakika neler oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, dün yayınlanan programda neler oldu?

23 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal oğlunu bulmak için katıldı. Çelikkunal oğlundan 20 Ağustos'tan beri haber alamadığını ifade ederken, genç kadının ortaya çıkan hayat hikayesi Müge Anlı ve izleyicileri şaşırttı. Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

MÜGE ANLI PROGRAMINDA BUGÜN NELER OLDU?

Programda birbirinden esrarengiz faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Günlerdir kardeşinin kaçırılıp öldürüldüğünü anlatıyordu. Müge Anlı'ya yaptığı itirafla her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı. İşte 24 Eylül Müge Anlı yayınına dair detaylar...

Muğla Fethiye'de 28 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 1 yıldır her yerde aranıyor. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurdu.