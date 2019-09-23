TRT 1'de izleyiciler tarafından yakından takip edilen Vuslat dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler şimdi Vuslat 23. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz, Tahsin ve Nehir'in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder. Feride, Aziz'in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir'le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemez. Aziz'in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişir.