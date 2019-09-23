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  • 24.09.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 02:09

23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nehir yeni planlar kurmaya başlıyor

Her pazartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşan 'ın yeni bölümünde işler iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Aziz, Tahsin ve Nehir’in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1'de izleyiciler tarafından yakından takip edilen Vuslat dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler şimdi Vuslat 23. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, Vuslat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz, Tahsin ve Nehir'in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder. Feride, Aziz'in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir'le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemez. Aziz'in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişir.

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